La vela come passione, sport e condivisione. È questo lo spirito che ogni anno anima il Sailing School Day, l’appuntamento di luglio dedicato agli allievi della scuola vela “Paolo Emilio Zoagli” dello Yacht Club Alghero. Per una settimana intera il club ha vissuto giornate intense tra mare e attività sociali, in quello che rappresenta il vero “giro di boa” della stagione. Il momento clou è stato il Sailing School Day: una festa nella club house della banchina Catardi, dove staff, velisti e famiglie si sono ritrovati per celebrare i risultati ottenuti. Circa un centinaio i partecipanti premiati davanti a genitori e amici, alla presenza del direttivo dello Yacht Club Alghero, dei soci e di tutti gli istruttori guidati da Riccardo Celotto.

«È un momento importante per lo Yacht Club – ha commentato il presidente Pier Paolo Carta – perché qui respiriamo la vera essenza della nostra missione. Vedere crescere velisti e veliste fin da piccolissimi ci motiva a migliorare anno dopo anno, continuando sulla rotta tracciata».

Anche nel 2025 la scuola vela registra numeri da record, con iscrizioni in costante crescita. Un segnale chiaro che la vela ad Alghero è uno sport amato, capace di unire e formare, in una città che ha nel mare la sua anima più autentica.

