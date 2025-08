Fiamme all'interno di un capannone industriale, in via Pigafetta, nell'area artigianale di Porto Torres. L'incendio sarebbe stato appiccato nella notte tra lunedì e martedì, nella parte retrostante della struttura di proprietà del titolare di un noto supermercato della città. All'interno del deposito di materiale stipato da tempo e di varia tipologia, attrezzatura e vecchi mobili, oggetti con plastica e carta, in parte andato distrutta.

Il fumo ha investito anche il deposito di mangimi adiacente, per fortuna senza riportare gravi danni. L'incendio ha annerito le pareti interne del capannone, la finestra e la porta d'ingresso ma, grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres, il rogo è stato spento in breve tempo limitando i danni al solo materiale.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres che indagano sulle cause, probabilmente di matrice dolosa. Nei mesi scorsi un altro incendio aveva colpito un altro capannone, nella stessa via, ma in quel caso si trattava di un evento accidentale.

