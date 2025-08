Città in lutto per la morte di Salvatore Cois. Classe 1952, avrebbe compiuto fra pochi giorni 73 anni. È stato dipendente della Provincia di Cagliari e consigliere comunale a Quartu per ben 17 anni, ininterrottamente dal 1988 al 2005. Contemporaneamente è stato anche Assessore alla Comunità montana n. XXIV di Serpeddì e più volte dirigente politico, prima del Partito comunista, poi del Partito dei Democratici di Sinistra, quindi dei Democratici di sinistra, fino al Partito democratico.

«La scomparsa di Tore Cois, dopo una malattia causa di grande sofferenza, è una grave perdita per la città», dichiara il sindaco Graziano Milia. «Lo è anche per me personalmente, perché per anni ho condiviso con lui l'impegno politico, nato nelle file del PCI per arrivare poi sino al PD. Tore era una persona lineare, coerente con i propri ideali. Da questo punto di vista seguiva le orme di suo nonno, Raffaele Cois, antifascista che fu anche esiliato all'estero, ma poi sindaco negli anni Settanta e leader storico oltre che dirigente del Partito Comunista, non solo a Quartu».

«Tore era una persona estremamente capace, attenta, e aveva la caratteristica di approfondire sempre gli argomenti», prosegue il primo cittadino quartese. «Lo contraddistingueva un sentimento di dovere, quasi l’obbligo di stare sempre dalla parte dei più deboli. Credo che chi l’ha conosciuto, e non solo chi l’ha conosciuto, porterà questo insegnamento per sempre con sé”.

