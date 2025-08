I portici di Piazza Garibaldi, nel cuore di Ozieri, sono stati definitivamente acquisiti al demanio entrando a tutti gli effetti nella proprietà del Comune. Un risultato raggiunto dopo cento anni.

A seguito di un lavoro di studio ed analisi giuridica approfondita degli atti, è stato stabilito che la concessione stipulata tra l’allora commissario prefettizio e i privati è scaduta per morte del concessionario e non più rinnovabile o trasmissibile agli eredi.

In forza dunque dei principi giuridici che regolano la materia, ciò che è stato edificato su suolo comunale viene acquisito alla proprietà comunale. La questione era stata completamente travisata negli anni novanta, quando il Comune ottenne dalla Regione un finanziamento di 750mila lire per la loro ristrutturazione, in forza di una delibera consiliare ed una successiva scrittura privata che contenevano l’errato convincimento che il manufatto fosse di proprietà privata.

Tali atti contenevano la promessa di donazione del manufatto dei privati al Comune e la corrispondente promessa di accettazione dell’ente. Con la delibera approvata in consiglio lunedì 28 luglio, si è dunque stabilito che il Comune di Ozieri si riappropria del manufatto senza peraltro corrispondere indennizzi e rimborsi ai privati. «Con questa statuizione, il Comune potrà in un primo momento ristrutturare ed impermeabilizzare il manufatto con propri fondi di bilanci pari a 300.000 euro ad esso destinati e, in secondo momento, abbellire e decorare l’intero porticato con ulteriori risorse», ha detto il sindaco Marco Peralta.

