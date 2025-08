C’era una pistola accanto al cadavere di Ciriaco Gusai, l’allevatore trovato senza vita venerdì primo agosto in un terreno in località Monte Santu, poco lontano dall’azienda che gestiva nelle campagne di Siligo.

L’arma era già stata rinvenuta al momento del ritrovamento del cadavere ma la notizia ha circolato solo oggi. Secondo quanto trapela, la pistola non sarebbe registrata a nome del sessantanovenne.

Il pm Giovanni Porcheddu, titolare delle indagini, ha disposto per venerdì, in modo da chiarire le cause del decesso e la sua dinamica, l’autopsia sul corpo che sarà eseguita dal medico-legale Angela Seddaiu a Sassari.

