La povertà riguarda il 10% delle persone in Italia ed è un piano inclinato dove scivolano sempre più persone e famiglie. Il Colombre Aps e ARCI in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Sassari, propongono giovedì alle 18.30 a Palazzo d'Usini a Sassari un incontro per approfondire l'urgente questione delle nuove povertà attraverso la presentazione del libro-inchiesta "Poveri noi - La classe media in bilico".

L'autrice del libro è Alice Facchini, giornalista indipendente pluripremiata che si occupa di disuguaglianze, ambiente e diritti. Collabora con Internazionale, Altreconomia, Millennium, IrpiMedia, Valigia Blu e ha realizzato reportage da Colombia, Ecuador, Cile, Giordania, Guinea Bissau, Regno Uniti e Francia. Dialogherà con Alice Facchini la giornalista Cristina Nadotti.

Attraverso dati e testimonianze, si parlerà di povertà economica, ma anche abitativa, sanitaria, educativa, alimentare ed energetica. Povertà che si intreccia a disuguaglianze crescenti, a un welfare pubblico sempre più fragile, a politiche che hanno smesso di proteggere chi ne avrebbe più bisogno.

