Rumore assordante, caos, una fila interminabile di auto. Qualcosa non funziona nel traffico di via Roma. A pochi giorni dall’apertura il lato portici, il lungomare New York 11 settembre, largo Carlo Felice e tutte le strade limitrofe sono una bolgia infernale.

Le auto provenienti da piazza Deffenu vengono incolonnate in una corsia sia che debbano proseguire verso il Municipio che svoltare a destra nel largo. Ad aggravare i problemi il verde per i pedoni che attraversano dalla Rinascente o da Palazzo Bacaredda e che bloccano le macchine che da via Roma svoltano a destra.

Sembra quasi che nessuno sia preoccupato di sincronizzare i semafori con la nuova viabilità.

© Riproduzione riservata