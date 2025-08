A nove giorni dalla Faradda e nella giornata dei Mini-Candelieri, a Sassari arrivano le prime prescrizioni sindacali indirizzate a tutelare l’incolumità pubblica, il decoro e la sicurezza urbana.

Per la discesa dei "baby ceri”, dalle 14 di oggi alle 8 del 6 agosto, e per quella dei Candelieri Medi, dalle 14 del 9 agosto alle 8 del 10 agosto, e per la Faradda, dalle 14 del 14 agosto alle 8 del 15, è vietato il consumo itinerante di bevande in contenitori di vetro e in lattine. Il divieto riguarda tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali, ai gestori dei distributori automatici di bevande, di somministrare e vendere su area pubblica qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro. Ma si estende anche alle aree concesse ai titolari di pubblici esercizi per posizionamento di tavoli e sedie.

La prescrizione, per i Piccoli Candelieri, è valida nell’area compresa tra Corso Trinità, via Saffi, via XXV Aprile, via Padre Zirano, via Amendola, via Angioy, via Margherita di Savoia, via Brigata Sassari, piazza Castello e via Politeama. Per i Candelieri Medi e la Faradda invece l’area coinvolta sarà quella compresa tra viale Umberto (da intersezione via Bellieni), corso Trinità,– via Saffi, porta sant’Antonio, piazza Stazione, via XXV aprile, via Padre Zirano, via Amendola - via Angioy, viale Mancini, via Manno e via Bellieni. L’ordinanza contempla anche le utenze non domestiche autorizzate alla somministrazione o vendita di cibo o bevande - siano esse fisse o temporanee – che dovranno usare soltanto bicchieri, cannucce, piatti, posate e contenitori per trasporto e consumo biocompostabili. Vietata infine la diffusione sonora, durante i passaggi delle tre manifestazioni, da parte di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di operatori su area pubblica, di esercizi commerciali in sede fissa e delle attività artigianali e del consumo itinerante, ai circoli privati e alle attività commerciali autorizzate a diffondere musica. Per il 9 e 14 agosto niente musica da piazza Castello, largo Cavallotti, corso Vittorio Emanuele, Porta sant’Antonio, corso Vico e piazza Santa Maria dalle 13 alle 24. Da porta Sant’Antonio, corso Vico fino a piazza santa Maria invece per oggi, 5 agosto, dalle 14 alle 22.

