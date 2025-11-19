il giallo
Trovato un teschio nelle campagne di Ploaghe: ipotesi sui due anziani scomparsiInvestigatori al lavoro per capire se ci sia un legame con Giannu Pittui e Guido Manca
Un teschio è stato rinvenuto nelle campagne tra Ploaghe e Codrongianos, riemerso dalla terra sabato 15 novembre.
Le prime ipotesi degli investigatori è che si tratti di uno dei scomparsi dalle Rsa di Ploaghe, l'anziano Gianni Pittui o Guido Manca, allontanatosi dalla struttura qualche tempo fa ma mai ritrovato.
Sul teschio verranno effettuate le analisi medico scientifiche per risalire alla persona.
