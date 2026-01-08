L’Atp di Sassari riceve il Premio Nazionale “Industria Felix – L’Italia che compete". Si tratta di un riconoscimento, già ricevuto nel 2023, attribuito alle imprese migliori sotto il profilo economico, gestionale e finanziario.

L’Atp è l’unica azienda della Sardegna premiata nell’ambito della 6ª edizione nazionale del premio, entrando così nell’Albo d’Oro 2025 di Industria Felix. Fondato dal giornalista Michele Montemurro e promosso dalla Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, si basa su quanto appurato sui bilanci di centinaia di migliaia di società di capitali italiane. Le imprese premiate vengono selezionate attraverso un algoritmo di bilancio che tiene conto di parametri oggettivi di performance gestionale e affidabilità finanziaria, certificati dal Cerved Group Score.

La cerimonia si è tenuta a Palazzo Mezzanotte, in Piazza Affari a Milano. «Questo riconoscimento – dichiara il presidente di ATP SpA Alessandro Zara – premia il lavoro serio, costante e responsabile portato avanti dall’azienda negli ultimi anni. Un plauso va quindi a tutta la struttura e a chi mi ha preceduto. Essere nuovamente inseriti tra le realtà più solide e competitive d’Italia, e farlo come unica azienda sarda, è motivo di grande orgoglio. È la dimostrazione che anche una società pubblica può coniugare qualità del servizio, equilibrio economico e visione strategica, creando valore per il territorio e per la comunità che serviamo».

Per il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia «il risultato conseguito da ATP certifica che anche il settore pubblico sa essere competitivo e operare nel mercato con profitto, pur non perdendo di vista la missione principale, che è quella di assicurare servizi di eccellenza alla collettività. Il percorso di crescita e di innalzamento degli standard quali-quantitativi del trasporto pubblico locale, intrapreso ormai da diversi anni, costituisce uno stimolo a proseguire lungo la stessa strada verso la costruzione di un sistema della mobilità adeguato alle ambizioni di crescita della Città Metropolitana».

