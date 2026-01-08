In vista delle amministrative nel Comune di Ittiri le segreterie regionale e provinciale di Europa Verde e Sinistra Italiana, chiedono al Partito Democratico, in quanto forza di maggioranza relativa, di convocare un tavolo provinciale del campo largo per riscrivere insieme il progetto per il paese e per il territorio, con un metodo chiaro e condiviso, che metta al centro contenuti, priorità, impegni verificabili e una proposta capace di parlare alle persone.

«Proponiamo che il tavolo venga convocato lunedì 19 gennaio, così da poter lavorare con serietà nelle settimane successive e arrivare, senza affanni e senza improvvisazioni, alla organizzazione delle primarie nella settimana fra il 16 e il 22 febbraio, garantendo tempi adeguati per definire un impianto programmatico solido, criteri trasparenti e una discussione utile», sostengono i co-portavoce provinciali di Europa Verde e il segreterio provinciale di Sinistra Italiana, Beatrice Podda, Andrea Lai e Gianluigi Testoni.

«Siamo convinti che questa sia la strada più semplice e anche la più responsabile per rafforzare il campo largo nel sassarese, per valorizzare Ittiri nel suo ruolo territoriale, e per consegnare a questa comunità una prospettiva credibile, unita, riconoscibile, capace di futuro», aggiungono gli esponenti di Europa Verde e Sinistra Italiana.«Restiamo a disposizione da subito per contribuire alla definizione dell’ordine del giorno – concludono - e per individuare modalità di lavoro che permettano a tutte le forze del campo largo di partecipare con pari dignità e con spirito costruttivo».

© Riproduzione riservata