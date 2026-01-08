Il Comune di Porto Torres, attraverso l'Ufficio Politiche Giovanili, ha attivato un nuovo servizio pensato per supportare le cittadine e i cittadini nell’accesso ai servizi comunali e nell’utilizzo delle piattaforme digitali dell’Ente. Si tratta dello sportello di facilitazione digitale per il cittadino che resterà operativo fino al 29 aprile al primo piano della sede comunale di Piazza Umberto I.

Per fornire assistenza e orientare gli utenti nell’uso delle tecnologie digitali e nell'accesso ai servizi online l’amministrazione si avvale dell'ausilio delle volontarie del Servizio Civile Universale che supporteranno i cittadini ogni mercoledì dalle 9 alle 12.

Lo sportello è rivolto a tutti coloro che necessitano di informazioni sui servizi comunali, di assistenza nell’utilizzo degli strumenti digitali e di orientamento verso gli uffici competenti. «Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno - ha sottolineato l’assessore al Bilancio e alla Connettività Alessandro Carta – nel corso del quale, grazie alla collaborazione dei ragazzi dell'Alternanza Scuola-Lavoro, abbiamo attivato uno sportello di facilitazione offrendo supporto a numerosi cittadini per l’avvio e il completamento di diverse procedure informatiche, come la creazione dello Spid, abbiamo deciso di riattivare e rafforzare il servizio. L’obiettivo è orientare gli utenti verso un utilizzo sempre più consapevole dei servizi digitali forniti dall’Ente e accompagnare l’utenza nei vari adempimenti amministrativi».

La cadenza settimanale renderà lo sportello un punto di riferimento stabile e facilmente accessibile per la cittadinanza. L’iniziativa è finalizzata a rendere l’Amministrazione sempre più vicina, accessibile e inclusiva, favorendo una relazione diretta, consapevole e concreta tra cittadini e Comune. Lo Sportello, inoltre, rappresenta un’importante esperienza formativa per le volontarie del Servizio Civile che potranno sviluppare competenze relazionali, organizzative e di ascolto, contribuendo attivamente alla crescita civica della comunità.

© Riproduzione riservata