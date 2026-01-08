Il gruppo consiliare di opposizione “Castelsardo bene comune” interviene sul problema dell’isolamento termico che da mesi permane nel centro storico del borgo turistico. Dopo la bocciatura della maggioranza alla mozione presentata in aula, i consiglieri di minoranza hanno inviato una segnalazione formale alla Prefettura di Sassari e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom). Dal 10 settembre scorso infatti, un intero quartiere è costretto a vivere in assenza del segnale internet. «Una situazione insostenibile per un’area abitata prevalentemente da anziani, per i quali il telefono non è un lusso, ma un salvavita, considerato inoltre che nella medesima area, la copertura del segnale per la telefonia mobile risulta essere assente o estremamente debole e discontinua, rendendo di fatto impossibile l'utilizzo di mezzi di comunicazione alternativi in caso di necessità».

Durante il Consiglio comunale del 28 novembre scorso, la mozione dell'opposizione, che chiedeva di intervenire immediatamente e formalmente presso l'Ente gestore della rete telefonica ed inviare formale segnalazione di grave e protratta interruzione di servizio essenziale all'Agcom e al Prefetto di Sassari è stata respinta. Le motivazioni addotte dalla maggioranza vengono giudicate inaccettabili dal gruppo di minoranza: «È stato sostenuto che “il sistema di intervento da parte di Telecom deve essere necessariamente attivato dallo stesso utente che patisce il disservizio” e che “non è necessario attivare il Prefetto o le autorità di regolazione della materia perché la ditta interessata sta intervenendo continuamente anche se non riesce a risolvere tutti i guasti che si susseguono continuamente». Preso atto della posizione della sindaca Maria Lucia Tirotto e del consiglio, l’opposizione di agire autonomamente.

«Il nostro Gruppo ha comunque avvisato il Prefetto e l’Agcom della grave situazione - afferma Antonio Capula capogruppo di minoranza- . Gli anziani intanto continuano a restare isolati ed il gruppo di minoranza non si arrende, ha recentemente presentato un'interrogazione per sapere se, «anche a seguito della discussione consiliare, siano stati avviati contatti formali con l'Ente gestore della rete telefonica per sollecitare il ripristino delle linee, e se l'Amministrazione sia in possesso di una relazione tecnica o di un cronoprogramma per la risoluzione definitiva del guasto. Altri sindaci, anche di recente in Sardegna, in simili situazioni di isolamento hanno interessato le autorità superiori - conclude Capula - dalla nostra Amministrazione che ha bocciato la mozione è arrivato un laconico «ce ne stiamo occupando», ma i telefoni sono muti ormai da 4 mesi».

