Parte la macchina organizzativa del Carnevale Tissese edizione 2026. L’amministrazione comunale di Tissi ha convocato un incontro organizzativo per mettere a punto l’evento, una riunione dedicata ai preparativi in programma venerdì 9 gennaio alle 19.30, nella casa comunale di via Dante. Un Carnevale che si preannuncia ricco di sorprese, con l’esibizione per le vie del paese e nella piazza principale delle maschere sarde, coinvolgendo il pubblico presente. In programma anche gli eventi canori, canti corali e concerti di artisti famosi. Il momento clou è rappresentato dalla sfilata di carri allegorici e dei gruppi in maschera, non solo locali ma anche provenienti dai paesi limitrofi. E poi non mancheranno i momenti di aggregazione per l’intera popolazione, la distribuzione di fritelle e il vino locale, oltre all’appuntamento con la favata e la ceciata. Chiuderà il Carnevale di Tissi, divenuto evento culturale e occasione per presentare il territorio ai turisti, la pentolaccia dedicata ai bambini e alle bambine.

