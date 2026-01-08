Adesioni aperte per la “Settimana delle scuole 2026”in programma a Porto Torres nelle giornate dal 9 al 13 febbraio. Un’iniziativa aperta alle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado cittadine, invitate ad aderire al progetto educativo. Sensibilizzare studentesse e studenti sulle tematiche ambientali preparandoli a diventare cittadini consapevoli e attivi, pronti a contribuire alla costruzione di un futuro più sostenibile e responsabile, è l’obiettivo della “Settimana delle Scuole 2026”, l’iniziativa promossa dall’Impresa Sangalli che gestisce il servizio di igiene urbana in città.

Il progetto consiste in un ricco ciclo di attività laboratoriali e interventi didattici dedicati ai temi della gestione sostenibile delle risorse con un focus particolare sulla riduzione, il riuso e il riciclo dei rifiuti. Le scuole aderenti potranno contribuire a sviluppare nella comunità studentesca una “coscienza ambientale”, a promuovere stili di consumo più responsabili e a stimolare comportamenti virtuosi per la tutela del territorio.

Il progetto prevede 27-30 laboratori con il coinvolgimento stimato di circa 550 studentesse e studenti. Le scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado possono già richiedere gli interventi e selezionare le attività di interesse.

