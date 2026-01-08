Transavia France e Sogeaal annunciano l’apertura del collegamento diretto Parigi Orly-Alghero, operativo dal 18 aprile con due voli settimanali, il martedì e il sabato, e tariffe da 39 euro.

La rotta si aggiunge alla novità Amsterdam-Alghero, ampliando la presenza della compagnia low cost del Gruppo Air France-KLM sullo scalo Riviera del Corallo per la prossima estate e offrendo per la prima volta un collegamento diretto con l’aeroporto cittadino di Parigi-Orly.

«Siamo lieti di inaugurare questa rotta, che rafforza la presenza di Transavia nel Mediterraneo» spiega Julien Mallard, vice direttore commerciale. «La Sardegna è una destinazione molto attrattiva e il collegamento renderà più semplice raggiungere il nord dell’Isola».

Sulla stessa linea Fabio Gallo, General Manager Sogeaal: «La rotta arricchisce il nostro portfolio e conferma l’impegno nel potenziare la connettività del Nord Sardegna».

I voli sono in vendita da oggi sui canali Transavia.

