Tutto pronto lo spettacolo intenso e suggestivo dei Fiore Nero – Nomadi tribute, l’evento che che chide la rassegna degli appuntamenti festivi del Comune di Sennori, una iniziativa capace di unire musica, immagini e parole in un racconto carico di emozioni, memoria e passione. Il concerto è in programma sabato 10 gennaio alle ore 20 presso l’Auditorium Antonio Pazzola, Centro Culturale. Un omaggio musicale ai Nomadi, uno dei gruppi più amati della musica italiana, ripercorso attraverso le canzoni che hanno segnato intere generazioni.

Fiore Nero è una tribute band apprezzata per la fedeltà sonora, l’energia sul palco e il profondo rispetto per i testi e i valori dei Nomadi, portando sul palco uno spettacolo coinvolgente e carico di significato. Il concerto dal titolo “Fiore Nero – Io canto perché” è promosso dall’associazione musicale Il Suono delle Idee e dalla Proloco, con il patrocinio del Comune di Sennori. Il gruppo è composto da Lello Pulinas (voce), Giuseppe Migheli (tastiere), Enrico Dettori (batteria), Dario Serra (chitarre), Riccardo Prost (chitarra solista) e Costantino Dettori (basso e voce).

