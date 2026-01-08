Maggiore sicurezza e tutela per gli agenti della Polizia locale in servizio nel territorio comunale di Porto Torres. Dopo un periodo di formazione arrivano le “bodycam”, 15 videocamere indossabili modello axon body 4 rapid lock, per incrementare le strumentazioni appartenenti al Corpo di Polizia locale, al fine di rendere l’operato del personale più efficiente e allo stesso tempo dare maggiore sicurezza operativa agli uomini impegnati nell’attività di controllo e vigilanza.

Le bodycam sono strumenti necessari alla eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza urbana, durante le attività istituzionali degli agenti, utili alla raccolta degli elementi indispensabili per supportare le notizie di reato da comunicare all’Autorità Giudiziaria, nonché per tutelare gli operatori nei servizi a rischio operativo.

Tra i compiti istituzionali del corpo di Polizia locale di Porto Torres, infatti, rientrano le attività di prevenzione e repressione di eventuali attività illecite e criminose commesse, la tutela del patrimonio mobiliare e immobiliare e la dissuasione di comportamenti illeciti. Si tratta di telecamere di ultima generazione che vanno indossate sul petto, riservate ai reparti operativi su strada, ovvero alle pattuglie che effettuano servizi più a rischio, quali quelli di pronto intervento, antidegrado, serale e di sicurezza urbana.

