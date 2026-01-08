I comuni sardi per la pace. Presentata stamattina a Sassari, nella sala conferenze di Palazzo Ducale, l’iniziativa dell’Anci Sardegna sul rafforzamento dell’impegno degli enti locali per promuovere la pace, il dialogo tra i popoli e la non violenza. A illustrare il documento la presidente dell’associazione, la sindaca di Fonni Daniela Falconi, che si è soffermata sulla proposta di individuare, nei comuni sardi, un assessore o un delegato ai temi della pace. «Abbiamo ascoltato le comunità- dichiara Falconi- e non abbiamo voluto fare un documento ideologico». Nel corso dell’incontro il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, ha ricordato quanto fatto sul tema dalla sua amministrazione come poi spiegato nel dettagli dal presidente del consiglio comunale Mario Pingerna.

Il tragitto dell’Anci si avvale, come riferimento di valori, della Carta di S’Aspru, sottoscritta tre anni fa e firmata già da oltre mille persone. E, come ricorda il presidente di “Intrecci Culturali”, Paolo Bellotti, tra i firmatari del documento, l’obiettivo simbolico è portare proprio la Carta ad Assisi, luogo simbolo di pace e fraternità, in cui tra l’altro si festeggiano gli 800 anni dall’esperienza spirituale di san Francesco.

Anci Sardegna intende infine promuovere una proposta regionale sulla pace. Padre Salvatore Morittu, fondatore dell’associazione Mondo X a Siligo, ha sottolineato l’impegno condiviso per “educare a una nuova comunità”.

