Il Comune di Sorso con i volontari cittadini continua con il suo impegno per la tutela del territorio. Sabato 28 febbraio l’operazione decoro ha visto 13 persone armate di guanti e buona volontà per un'azione di pulizia ambientale organizzata da Plasticfree Onlus con il patrocinio dell’Ente comunale. Nell’occasione sono stati raccolti circa 300 chili di rifiuti: dal parcheggio della discesa a mare numero 2 in pineta, fino alla spiaggia comprese le dune.

I sacchi si sono presto riempiti di plastica, bottiglie di vetro , lattine e altri rifiuti abbandonati, dopo neppure un anno dall'ultima bonifica in quello stesso luogo. Un impegno costante che Plastic free intende mantenere. Questo dimostra quanto ci sia ancora da fare per risvegliare la consapevolezza e aumentare l'amore per il proprio territorio.

Un lavoro che non scoraggia i volontari Plasticfree sicuri di poter fare un passo e un sacchetto per volta.

I ringraziamenti per il lavoro svolto e per la riuscita della iniziativa sono andati ai volontari, al referente Plasticfree di Sassari Fabrizio Caggiari, al Comune di Sorso e alla ditta Gesenu.

