Il Comune di Porto Torres ha avviato la procedura per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza di via dell’Industria, un intervento di cui l’Ente è soggetto attuatore per un importo pari a 3 milioni di euro, fondi stanziati dalla Regione, tramite l'assessorato regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu. Un’arteria tra le più trafficate del territorio, che da ex provinciale fu declassata a strada comunale, che collega il porto con alcune direttrici di primaria importanza, quali la ex 131, l’area industriale e la strada statale 131 con un volume di traffico superiore al milione di passaggi all’anno.

Una strada percorsa anche da coloro che si dirigono verso l’aeroporto di Alghero. Il sindaco Massimo Mulas aveva denunciato a più riprese le criticità dell’asfalto e del Ponte Colombo che necessita di interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria con costi insostenibili per l’amministrazione comunale. Sulla base dei finanziamenti regionali, previsti a seguito della richiesta avanzata dal Comune attraverso la dettagliata descrizione dell’arteria e delle sue caratteristiche tecniche, compresa la presenza del ponte Colombo e la funzione di direttrice primaria verso il porto civico e quello industriale, nonché snodo strategico per imbarchi e sbarchi, l’amministrazione ha nominato il responsabile di progetto e il gruppo di lavoro che seguirà l’iter procedurale dell’intervento.

«Nella fase progettuale – spiega l’assessora alle Opere Pubbliche, Gavina Muzzetto- abbiamo individuato le soluzioni più efficaci per migliorare la fruibilità dell’asse viario: dalla manutenzione straordinaria all’illuminazione pubblica, fino alla possibile realizzazione di marciapiedi, di una rotatoria o di una pista ciclabile».

