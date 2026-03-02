Baingio Cuccu, classe 1977, membro della segreteria locale del Pd e attuale assessore del Comune di Ittiri con le deleghe a Cultura, Sport, Turismo e Ambiente, ha vinto le primarie dei Democratici per la candidatura a sindaco nel Comune ittirese. Impegnato nell’amministrazione locale dal 2015, laureato in Lettere e attuale professore e direttore museale, Cuccu si è aggiudicato la maggioranza dei voti, 1330 contro i 1219 di Giovanna Scanu, classe 1976, anche lei con una decennale esperienza amministrativa nel comune di Ittiri, presidente dell’assemblea regionale del Partito Democratico e laureata in Beni Storico - artistici e archeologici e svolge la professione di funzionario presso l’Asl di Sassari. Per una differenza di 111 preferenze, sarà lui il candidato per il centrosinistra alle prossime amministrative di primavera. La consultazione primaria degli elettori prevista dallo statuto del Pd, ha riscontrato molto successo, facendo registrare 2575 votanti e 26 tra schede nulle e bianche. Un sistema utilizzato per l’elezione degli organismi dirigenti sia nazionali che regionali e in molte occasioni anche per l’individuazione dei candidati alla carica di sindaco in vista delle elezioni comunali.

