Si terrà il 17 maggio a Sassari la Cavalcata sarda n° 75. È di 700mila euro l’investimento complessivo per la Festa della Bellezza, uno dei più importanti eventi identitari isolani, di cui a breve si conoscerà il direttore artistico.

Nei prossimi giorni cominceranno le procedure per le questioni logistiche, in primis quelle relative alla selezione dei gruppi. Domenica 17 maggio, di mattina, ci sarà il clou della sfilata, preceduta e seguita dalle due serate di canti e balli sardi, sabato 16 e domenica 17. Nel pomeriggio della domenica non mancheranno le pariglie all’Ippodromo Pinna, con le esibizioni di cavalieri e amazzoni.

Quest’anno si aggiungerà al consueto appuntamento, venerdì 15 e sabato 16, sempre all’ippodromo, “Cavalchiamo l’idea...”, due giorni di esposizioni e iniziative, dal battesimo della sella alle dimostrazioni di mascalcia, ossia l’arte della ferratura degli zoccoli.

Ma per festeggiare i 75 anni l’amministrazione comunale ha elaborato una serie di ulteriori iniziative che precederanno l’evento principale.

Venerdì 15 maggio si terrà in centro “Bambini in festa. La Cavalcata Sarda tra storia e futuro”, piccola sfilata di bambine e bambini con abiti della tradizione isolana. Escursione fuori da Sassari giovedì 14 maggio a Monte d’Accoddi, sito prenuragico, dove si potrà assistere a “Riti e suoni della Sardegna”, spettacolo di musica e maschere tradizionali. Dal 9 al 22 maggio sarà allestito “Opere di bellezza”, percorso espositivo di abiti tradizionali mentre, a inizio mese, piazza Castello ospiterà “Sardegna in vetrina”, dedicata alla promozione del territorio e delle sue principali attrazioni naturali, storiche, culturali, artistiche, architettoniche ed enogastronomiche. Immancabile il mercatino commerciale e alimentare intorno a San Giuseppe distribuito su 2166 metri quadrati di suolo pubblico per gli operatori della somministrazione, 2061 per commercianti e hobbisti, 670 per sedie e tavolini a disposizione di chi mangia beve, 241 stalli previsti, 141 per i commercianti ambulanti e 100 per il food&beverage.

«Siamo fieri di tenere a battesimo ancora una volta il rito inaugurale della stagione turistica nell’Isola – dichiara il sindaco Giuseppe Mascia – anche la Sardegna, a iniziare da Sassari e dal Nord Ovest Sardegna, guardano a un turismo non più stagionale, che generi flussi in ogni periodo dell’anno grazie al suo straordinario patrimonio e a una varietà di iniziative in culturali, artistiche e di intrattenimento».

«Vogliamo incentivare i flussi turistici nel Nord Sardegna - aggiunge l’assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni - soprattutto nel periodo di bassa stagione e di scarso afflusso attraverso offerte diversificate. La Cavalcata è un ottimo esempio di come si possano favorire le sinergie fra le varie entità territoriali per consentire adeguate ricadute economiche, sociali e culturali».

