Il Comune di Stintino investe nel decoro e nella sicurezza del territorio, con la creazione di nuovi arredi urbani. Con uno stanziamento di 450.000 euro, prende il via un importante piano di manutenzione straordinaria dedicato a tutte le infrastrutture comunali realizzate in legno, un materiale vivo che caratterizza l’estetica architettonica del borgo turristico, seppure richiede cure costanti, specialmente in un ambiente salino che caratterizza il comune turistico. Oggetto di intervento saranno le passerelle della Pelosa, Saline e Coscia di Donnae del porto, i parapetti del lungomare, le piazze, distributori d'acqua. L’obiettivo è preservare il valore dei beni, mantenendo intatta la bellezza architettonica degli edifici pubblici. L’intervento garantisce, inoltre, la funzionalità e assicura che ogni struttura rimanga sicura e fruibile per cittadini e visitatori. Altro elemento che caratterizza i materiali utilizzati è la sostenibilità: intervenire oggi per evitare il degrado e proteggere gli investimenti fatti nel tempo. «Questo obiettivo rappresentava uno degli obiettivi del nostro programma, - dichaiara la sindaca Rita Vallebella - ovvero la riqualificazione di tutte le opere pubbliche trscurate e non correttamente manutenzionate».

