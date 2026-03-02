Dopo il furto di chilometri di cavi elettrici in viale Burruni avvenuto a gennaio scorso, questa volta i malviventi hanno tentato di portare via il rame dall’ex Centro residenziale anziani di viale della Resistenza, l’edificio in disuso dopo il crollo di un porzione di tetto. Ma la banda è stata intercettata dai barracelli in servizio proprio in quella zona della città, a sud di Alghero.

E’ successo domenica scorsa intorno alle 22.30 quando una pattuglia del Comando barracelli, impegnata in controlli dopo i recenti raid vandalici ai danni di immobili comunali, ha notato movimenti sospetti all’interno della struttura. I ladri, favoriti dal buio e dalla fitta vegetazione, sono riusciti a fuggire verso le campagne, tra via Carbia e la provinciale 105, abbandonando il carico di rame appena sfilato dall’impianto elettrico. La pattuglia ha quindi esteso i controlli al perimetro extraurbano, recuperando ulteriori sacchi contenenti guaine e materiale isolante, indizio di precedenti intrusioni.

L’ex Centro residenziale anziani, attualmente interdetto al pubblico, sarà oggetto di ulteriori pattugliamenti mirati, soprattutto nelle ore notturne. <L’obiettivo è blindare i beni della comunità, agendo nel solco normativo che disciplina i compiti di pubblica sicurezza dei barracelli in Sardegna>, ha dichiarato il capitano Riccardo Paddeu, ribadendo l’impegno del Corpo a presidio delle aree di confine tra centro urbano e campagne.

