Grave incidente stamattina alle 12 tra via Micca e via Flumenargia a Sassari. Una moto è andata a finire contro una Clio e il conducente del Ktm ha quasi sfondato il parabrezza.

L'uomo è stato condotto dal 118 al pronto soccorso della Santissima Annunziata. Pesanti i danni riportati dall'autovettura. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.

Parabrezza sfondato da incidente

© Riproduzione riservata