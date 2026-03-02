l’incidente
02 marzo 2026 alle 13:08
Sassari, scontro auto-moto: uomo in ospedaleIl conducente del Ktm ha quasi sfondato il parabrezza dell’automobile
Grave incidente stamattina alle 12 tra via Micca e via Flumenargia a Sassari. Una moto è andata a finire contro una Clio e il conducente del Ktm ha quasi sfondato il parabrezza.
L'uomo è stato condotto dal 118 al pronto soccorso della Santissima Annunziata. Pesanti i danni riportati dall'autovettura. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.
