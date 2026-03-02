1400 kg di rifiuti raccolti ieri a Sassari nei giardini di via Gallura. I volontari di Plastic Free, guidati dai referenti Martina Marongiu, Fabrizio Caggiari e Laura Sias, hanno lavorato a lungo nell’area del quartiere di Monte Rosello Alto dopo che il Comune era intervenuto a gennaio per togliere gli ingombranti.

Tra i 27 volontari il consigliere comunale Angelo Azara, e pure due residenti, che si sono adoperati per sgomberare il giardino da water abbandonati, cerchioni e batterie d’auto, addirittura il cofano di una macchina e la porta di un forno, scale, e tanti altri materiali lasciati in mezzo all’erba. Purtroppo anche tante le siringhe rinvenute nelle cunette e per terra, con tutti i pericoli del caso.

«È un fatto grave - commentano gli attivisti Roberto Manca e Serena Solinas che hanno spesso reso nota la situazione al Monte - Abbiamo assistito al degrado e all’inciviltà dei cittadini che non rispettano assolutamente l'ambiente in cui vivono».

Il motto dei volontari di Plastic Free è “Noi ci siamo sempre”, che ricorda l’impegno mostrato in questi anni per dare un altro volto alla città. «Non ripuliamo solo l’ambiente. Proteggiamo il futuro. Ogni rifiuto raccolto è una promessa mantenuta», conclude Marongiu. Alla fine tutti i rifiuti sono stati portati via dagli operatori ecologici che lavorano per il Settore Ambiente del Comune.

