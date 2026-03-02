Sassari, nuova condotta idrica in via Principessa MariaProbabili disagi, con cali di pressione e temporanee interruzioni, in diversi quartieri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nuova condotta in via Principessa Maria a Sassari. Un importante collegamento della rete idrica che verrà realizzato questo mercoledì 4 marzo dai tecnici di Abbanoa.
I lavori cominceranno alle 8:30 e dovrebbero concludersi per le 19:30, richiedendo l’interruzione dell’erogazione idrica sulla condotta adduttrice, con conseguente mancato approvvigionamento verso il serbatoio.
Probabili disagi, con cali di pressione e temporanee interruzioni, nei quartieri di San Giuseppe, San Paolo, Rizzeddu, Porcellana Alta e Monserrato. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.