Pensiline vandalizzate subito dopo la posa. Installate dalla Port Authority, nell’area portuale e nel centro urbano di Porto Torres, non hanno neppure potuto godere del momento della inaugurazione che gli incivili hanno pensato bene di rompere la lastra laterale della struttura, posizionata in prossimità della Torre Aragonese, nel cuore della città. Il gusto riprovevole della distruzione del bene pubblico, purtroppo frequente anche nei luoghi di pregio. Le quattro pensiline dotate di panchine, installate appena cinque giorni fa dall’Autorità di sistema portuale, offrono riparo ai viaggiatori alla fermata del servizio navetta che viaggia da e per le navi che approdano in porto. Ogni pensilina potrebbe essere corredata da un video schermo con indicazioni e informazioni per i passeggeri, elementi costosi che rischiano di non essere installati a causa del livello di inciviltà che mette a rischio servizi e decoro. Questo induce ad una seria riflessione sugli atti teppistici gratuiti che danneggiano beni destinati al miglioramento del servizio pubblico.

