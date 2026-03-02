È scontro ad Alghero sul trasferimento del Serd da via degli Orti ai locali dell’ex Guardia medica in viale Primo Maggio, presso l’ospedale Marino (mentre la Guardia medica si sposterà in via degli Orti). A intervenire è ancora una volta il presidente della Commissione consiliare Sanità, Christian Mulas, che insiste sulla gravità della scelta «ingiustificata e contro la riforma sanitaria territoriale».

Secondo Mulas, la motivazione fornita dall’Asl di Sassari, legata ai lavori Pnrr nel poliambulatorio di via degli Orti, «appare fragile e poco convincente». In quanto, fa notare Mulas, «se la ragione fosse esclusivamente tecnica, perché è stato trasferito soltanto il Serd e non gli altri servizi presenti nella stessa struttura?».

Il presidente della Commissione consiliare denuncia inoltre «l’assenza di qualsiasi coinvolgimento preventivo del sindaco e della Commissione Sanità». Quindi la richiesta formale di una relazione tecnica dettagliata, dell’attivazione di un tavolo istituzionale e della sospensione del provvedimento, con il ripristino del Serd nella sede di via degli Orti.

