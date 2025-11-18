Sorso, servizio scuolabus sospeso per il 24 novembreLo stop per assicurare l’efficienza dei mezzi e consentire il tagliando periodico
Servizio Scuolabus sospeso, nel territorio comunale di Sorso, nella giornata di 24 novembre sulla tratta Platamona e zone limitrofe. La comunicazione arriva dal Comune che per garantire l’efficienza dei mezzi e, quindi, consentire l’effettuazione del tagliando periodico di manutenzione degli autobus adibiti al trasporto pubblico degli studenti, è obbligato a bloccare il servizio per i soli utenti residenti a Platamona e le zone vicine.
L’intervento, obbligatorio per garantire la sicurezza e la massima efficienza del servizio, richiede la temporanea fermata del veicolo e non consente l’effettuazione del regolare trasporto nella data di lunedì prossimo. Il servizio riprenderà regolarmente martedì 25 novembre.
Per le famiglie che si trovano ad affrontare il temporaneo disagio, la necessità di organizzarsi per assicurare la presenza dei propri figli alle attività didattiche della scuola, utilizzando mezzi propri.