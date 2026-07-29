Minaccia e insulta il padre prima di aggredirlo all’interno del proprio locale. L’episodio di violenza è accaduto a Sorso nella notte tra lunedi 27 e martedì 28 luglio, quando la pattuglia dei carabinieri della radiomobile locale è intervenuta su segnalazione nell’esercizio commerciale, dove un uomo in grave stato di alterazione psicofisica stava urlando e turbando la quiete dei presenti, con minacce e frasi sconnesse rivolte al padre gestore del locale, fino ad aggredirlo fisicamente.

I militari nel tentativo di ristabilire l’ordine, hanno tentato di avvicinarsi all’aggressore per riportarlo alla calma. La prima risposta per i carabinieri è stata quella di ricevere a loro volta minacce ed insulti. Vedendo che l’uomo continuava ad inveire contro il padre, i militari sono intervenuti in maniera risoluta per fermarlo ed impedire conseguenze più gravi per il genitore.

Una volta bloccato e messo in sicurezza, l’aggressore è stato trasferito nella caserma della compagnia di Porto Torres, prima di essere arrestato con convalida della misura, avvenuta questa mattina durante l’udienza nel Tribunale di Sassari.

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