Porto Torres, sulla nave con una baionetta con lama di 18 centimetriL’uomo si stava imbarcando sul traghetto per Genova, denuncia e sequestro dell’arma
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Una baionetta con lama di 18 centimetri nascosta nella moto, pronta ad essere imbarcata verso Genova. E’ successo ieri sera, martedì 28 luglio, nello scalo marittimo di Porto Torres. I carabinieri della compagnia locale, impegnati nell’attività di controllo, lo hanno identificato e denunciato con l’accusa di porto di armi ed oggetti atti ad offendere.
Durante le ispezioni i militari sono intervenuti su segnalazione alla centrale operativa 112, da parte degli addetti alla vigilanza agli imbarchi dello scalo marittimo turritano, perché uomo tentava di salire sulla nave Gnv Allegra diretta a Genova, trasportando a bordo della sua moto, nelle borse laterali, armi ed oggetti atti ad offendere.
Giunti sul posto, i militari dell’Arma dopo aver individuato l’uomo, hanno sottoposto ad ispezione il motoveicolo. All’interno della borsa portaoggetti laterale è stata rinvenuta una baionetta modello M9 con lama di 18 centimetri. L’uomo dopo essere stato accompagnato presso la caserma di Via Antonelli, è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria che ha disposto il sequestro degli oggetti.