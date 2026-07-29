Trentasei dosi di eroina già confezionate e pronte per essere vendute, due bilancini di precisione e tutto il materiale necessario per lo spaccio.

È il bilancio dell’operazione condotta dalla polizia di Alghero che, al termine di un’attività investigativa e di appostamenti, ha arrestato una donna residente in città, già nota alle forze dell’ordine, colta in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è il risultato di una attività investigativa e di servizi di appostamento nei pressi dell’abitazione della donna, ritenuta dagli investigatori un punto di spaccio.

Il blitz è scattato quando gli agenti hanno notato l’arrivo di un assuntore di droga già conosciuto, ipotizzando che fosse in corso una cessione di stupefacente. Entrati nell’appartamento, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione che ha portato al sequestro di 36 involucri di eroina, già confezionati e pronti per la vendita, oltre a due bilancini elettronici di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La donna è stata così arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

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