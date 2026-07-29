Il Festival delle Bellezze propone venerdì 31 luglio alle 20.30 un nuovo appuntamento musicale in uno dei luoghi simbolo della devozione e dell'identità sassarese: il chiostro della chiesa di Santa Maria di Betlem ospiterà la nona edizione di Voci per i Candelieri, serata inserita tra gli appuntamenti del Festival delle Bellezze.

Protagonisti dell’evento saranno l'Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari, dirette dal maestro Vincenzo Cossu e accompagnate al pianoforte da Carlo Morittu e Nectarie Gabriel Pavaloaia. Ospite speciale il trombettista Andrea Gareddu, primo sardo a essere ammesso all'Università di Stanford.

Ci sarà anche il Coro Polifonico Turritano di Porto Torres, diretto dalla maestra Laura Lambroni, e il coro sardo Bisos e Chertos di Ittiri, diretto dal maestro Marco Solinas, con il suo repertorio ricco di storia e identità.

L'intermezzo vocale e strumentale è affidato al soprano Maria Grazia Colombino, che eseguirà una selezione di celebri arie e romanze accompagnata dalla pianista Ksenia Nikitina.

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