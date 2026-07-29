È stata completata l'elezione dei presidenti delle dieci Commissioni consiliari permanenti, istituite ufficialmente dal Consiglio comunale di Porto Torres, che ha confermato anche per l'attuale consiliatura il numero degli organismi, mantenendo invariata l'organizzazione e le competenze. Un passaggio che conclude una fase fondamentale per l'avvio della nuova consiliatura. «Comunico con soddisfazione l'avvenuto insediamento di tutte le Commissioni Consiliari permanenti», ha detto Giulia Manca, presidente del Consiglio. «Con l'elezione dei rispettivi Presidenti e l'avvio delle attività, la macchina consiliare è entrata nel pieno delle sue funzioni. Le Commissioni rappresentano il motore propulsivo dell'attività amministrativa, il luogo deputato all'approfondimento tecnico e al confronto democratico tra tutte le forze politiche. Auguro buon lavoro a tutti i consiglieri, certa che opereranno con responsabilità e spirito di servizio nell'esclusivo interesse della nostra comunità».

Nelle prossime sedute ciascuna Commissione procederà all'elezione del Vicepresidente, completando così l'organizzazione interna. La prima Commissione – Manutenzioni, Edilizia scolastica, Lavori pubblici, Edilizia privata e pubblica, Urbanistica e Infrastrutture- è presieduta da Gianpiero Madeddu Pd (componenti: Ledda, Spanu, A.Cossu, G.Manca, Bruzzi, Sircana, Cermelli, Biello, C.Cossu). La II Commissione – Demanio, Trasporti, Portualità, Viabilità, Connettività- presidente Gavino Ruiu Pd (altri componenti: C.Pintus, Spanu, A. Cossu, P.Madeddu, Dettori, Sircana, Cermelli, Biello, C.Cossu); III Commissione – Politiche sociali, Salute, Associazionismo e volontariato, Pari opportunità, Politiche giovanili e per la famiglia, Benessere della persona, Sviluppo e recupero delle periferie- presidente Anna Spanu Porto Torres Avanti (altri componenti: Mellino, C.Pintus, F.Pintus, P.Madeddu, Giaconi, Sircana, Cermelli, Biello, C. Cossu.); IV Commissione – Lavoro, Attività produttive, Artigianato, Commercio, Agricoltura, Pesca, Innovazione industriale- presidente Giovanna Manca Orizzonte Comune (altri componenti Pinuccio Vacca, Gavino Ruiu, Anna Spanu, Antonio Cossu, Sara Dettori, Gian Mario Sircana, Ivan Cermelli, Costantino Biello, Carlo Cossu; V Commissione – Polizia municipale, Immigrazione, Politiche comunitarie, Protezione civile, Formazione professionale, Sicurezza sul lavoro- presidente: Massimiliano Ledda Pd «Carta, Spanu, A.Cossu, P.Madeddu, Giaconi, Cermelli, Biello, Sircana, C.Cossu.); VI Commissione – Politiche per lo sviluppo e la promozione dell'industria turistica, Asinara, Reti e internazionalizzazioni, Decoro urbano- presidente: Rossella Mellino Pd (G Madeddu, Spanu, F.Pintus, G.Manca, Dettori, Sircana, Cermelli, Biello, C Cossu»; VII Commissione – Bonifiche, Ambiente, Economia circolare, Smaltimento materia prima secondaria (rifiuti), Randagismo, Aziende e partecipazioni comunali, Servizi cimiteriali- presidente Antonio Cossu Avs (Ledda, Carta, Spanu, P.Madeddu, Bruzzi, Sircana, Cermelli, Biello, C.Cossu); VIII Commissione – Bilancio, Finanze, Tributi, Programmazione, Patrimonio, Green economy, Sostenibilità ed efficientamento energetico, Personale – presidente Pinuccio Vacca Pd (Carta, Spanu, F.Pintus, GManca, Giaconi, Sircana, Cermelli, Biello, CCossu); IX Commissione – Valorizzazione del patrimonio archeologico, Grandi eventi, Sport, Centro storico, Pubblica istruzione, Cultura, Risorse educative, Musei, Biblioteche - presidente: Francesco Pintus Avs (Ruiu, Madeddu, Spanu, G.Manca, Bruzzi, C.Cossu, Biello, Sircana, Cermelli- X Commissione – Statuto e Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, Trasparenza e Legalità presidente: Giulia Manca e componenti i singoli capi gruppo.

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