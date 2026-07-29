Arrestato per coltivazione di marijuana vicino a Sant'Antonio di Bisarcio.

I carabinieri della Compagnia di Ozieri hanno scoperto, nella giornata di ieri, 1800 piantine della sostanza stupefacente. Sono state trovate nell'azienda di un allevatore 53enne di Tula.

L'uomo è stato accusato anche di porto di arma clandestina e condotto in tribunale a Sassari per l'udienza di convalida dove è difeso dall'avvocato Costanzo Foddai. Il giudice ha disposto i domiciliari.

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