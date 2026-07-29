Sociale, viabilità e sport nel quartiere di Santa Maria di Pisa a Sassari. I lavori del bando periferie, finanziati con circa un milione e 700mila euro, sono entrati nel vivo, come riferito stamattina nelle sedute consiliari congiunte di III e IV Commissione, presiedute da Melania Delogu e Nicola Ribichesu.

L'opera complessiva include la manutenzione del tratto di via Donizetti, tramite bitumatura e fresatura, annullando le insidie di avvallamenti e buche. Previsti ancora la riqualificazione di una parte di marciapiede, un attraversamento pedonale rialzato, una parte di pista ciclabile e i parcheggi. Il tutto in prossimità della fermata di Sirio e nell'ottica di un polo intermodale.

Da via Donizetti si attraversa poi verso i 38 parcheggi di via Paganini, di cui 2 per disabili, in corso di realizzazione, ma ancora prima si "incontra", nel passaggio, la struttura sportiva polivalente- basket, futsal e volley- inclusa nel progetto generale.

Un edificio, spiegano l'assessore alle Infrastrutture della mobilità e Traffico, Massimo Rizzu, la Rup Daniela Erre, e i progettisti, che comprende un campo costruito in resina, una costruzione in blocchi isotex e una copertura in fotovoltaico, implementando così le prestazioni energetiche. Oltre a uno spogliatoio, il bagno, un locale per le attrezzature sportive, le telecamere, e un bar, con cui poter sostentare una eventuale gestione da parte di privati, vi è poi una vasca di raccolta delle acque meteoriche, da usare anche a fini irrigui nella vegetazione circostante, lasciata in gran parte intatta. Il gruppo di progettazione è la Siproj e Ticca la ditta esecutrice dei lavori che dovrebbero concludersi per l’autunno 2026.

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