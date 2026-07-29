L'artista brasiliano Gustavo Martini è il protagonista di Ethno’s Arti Visive, la rassegna dedicata all’arte promossa da The Nomadic Art Institute nei comuni di Laerru e Martis, che affonda le proprie radici nei progetti Ethno’s Festival Letterario e Laerru Contemporanea.

Venerdì alle 19 Martini presenterà i risultati della ricerca artistica e progettuale svolta nel territorio dell’Anglona. Nato a Rio de Janeiro nel 1987, Gustavo Martini vive e lavora a Milano, dove ha costruito una carriera internazionale, ottenendo importanti riconoscimenti tra cui il titolo di Next Generation Designer of the Year da Wallpaper* Magazine.

Durante il periodo di residenza l'artista ha esplorato il territorio dell'Anglona, trasformando questa esperienza in una ricerca che verrà presentata al pubblico. La ricerca sviluppata durante la residenza confluirà nella progettazione di un’opera site specific destinata alla Pinacoteca Contemporanea di Laerru. Si tratta della prima commissione artistica di questo tipo realizzata nell’ambito della programmazione del museo, inserita nella seconda edizione di Laerru Contemporanea, progetto promosso dal Comune di Laerru e con il sostegno di Fondazione di Sardegna.

La giornata offrirà al pubblico l’opportunità di visitare la mostra “I'll be there to drink your tears” di Selene Cardia e Rachele Sotgiu, percorso espositivo inaugurato nel mese di giugno che proseguirà fino al 13 settembre, prima dell’avvio di una nuova fase del percorso artistico che vede l’impegno della curatrice Eleonora Angiolini sul territorio e a guida del progetto Laerru Contemporanea. Sarà inoltre possibile ammirare l’opera Sottosopra di Giuseppe Mulas, donata dall’artista in sostegno delle attività di ricerca e produzione artistica svolte dall’associazione The Nomadic Art Institute. A contorno della serata è previsto un rinfresco aperto al pubblico.

La giornata si concluderà in piazza Regina Elena con La Notte della Commedia, spettacolo finale della Masterclass Internazionale di Commedia dell'Arte Alla ricerca della mia maschera, diretta da Michele Modesto Casarin, direttore artistico della compagnia veneziana Pantakin. La masterclass è promossa dal Teatro Libertario di Cagliari, in collaborazione con Pantakin di Venezia, il direttore artistico del Festival Letterario Ethno's Davide Tuseddu e l'Amministrazione Comunale di Martis.

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