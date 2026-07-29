Angelo Aversano, Enea Rizzo e Mattia Solferino, sono i tre studenti della classe quinta A, indirizzo Capitani, dell’Istituto Nautico Paglietti di Porto Torres che hanno coronato il loro percorso scolastico con il massimo dei voti.

Gli anni di studio, una sequenza di ottimi risultati, sono culminati con una votazione di 100/100 alla maturità, dopo le prove terminate nei giorni scorsi. Due di loro arrivano da Alghero, Enea e Mattia per cinque anni hanno affrontato con sacrificio il pendolarismo.

La loro eccellenza non è stata però un caso isolato, ma si inserisce all’interno di una classe dove spiccano anche gli ottimi risultati di Sara Lorenzoni con 95, Davide Marras con 94, Federico Di Lorenzo con 88, Samuele Sanna Pinna con 83 e altri tre compagni (Lorenzo Borsellino, Nicoll Colombino e Angelo Pinna) che hanno brillantemente raggiunto quota 80. La 5A si è distinta come un gruppo unito e capace di una profonda e spontanea incisività verso i compagni più fragili, dimostrando che la solidarietà è il vero valore di una comunità scolastica.

In questo cammino, un pensiero speciale e commosso va al compagno di Alghero, Fabrizio Calaresu, venuto tragicamente a mancare l'estate scorsa, vittima di un incidente stradale, ma rimasto per tutto l'anno e per sempre presente nel cuore e nei pensieri di tutta la classe.

Questo successo collettivo è anche il frutto del lavoro dei docenti e dell'istituto, che hanno saputo valorizzarli secondo i rigorosi standard del sistema di Qualità per la formazione marittima. Oggi le loro rotte si dividono: per alcuni si aprono le porte dell’università, mentre altri si imbarcheranno immediatamente, forti di un diploma certificato che permette loro di iniziare subito la prestigiosa carriera di Allievi Ufficiali di Coperta.

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