Prima ancora che un solo volto compaia sulle nuove banconote della Banca centrale europea, la Sardegna ha già stampato le sue. Non sono destinate a finire nei portafogli, certo, ma hanno già fatto il giro dei social. A firmarle è Sardegnaesthetics, la pagina satirica che ha trasformato il dibattito sulle future banconote europee in una galleria tutta isolana, dove al posto dei personaggi scelti dalla Bce trovano spazio icone, miti e volti che ogni sardo riconoscerebbe a colpo d’occhio.

I bozzetti. E se l’Europa discute i simboli condivisi, come spesso accade, il web ha preso una strada parallela. Sui social hanno preso piede decine di versioni alternative – generate grazie all’aiuto dell’Intelligenza artificiale – tra volti seri e icone più provocatorie, vere e proprie “edizioni speciali” che non sono passate inosservate all’algoritmo Meta.

In questo grande laboratorio creativo non poteva di certo mancare la Sardegna. A raccogliere la sfida è stato il profilo Instagram di Sardegnaesthetics, che da anni racconta l’attualità attraverso un linguaggio fatto di meme, citazioni e umorismo tutti sardi. La loro versione ha un look marcatamente isolano: sulla banconota da cinque euro al posto di Maria Callas compare la giornalista di Videolina Egidiangela Sechi, su quella da duecento invece della sula bassana che vola sopra le grandi onde dell’oceano, Gigi Riva in tutta la sua maestosità. E poi i Tenores di Bitti, Graziano Mesina e altri personaggi che hanno segnato, nel bene o nel male, la storia, la cultura e l’immaginario della Sardegna. Sul retro, invece, compaiono luoghi che parlano da soli: piazza L’Unione Sarda, lo stadio Amsicora, il nuraghe di Barumini, il Teatro Massimo di Cagliari.

L’occasione. L’idea è arrivata dal nuovo contest lanciato pochi giorni fa dalla Bce per scegliere il tema delle prossime banconote europee. Per la prima volta nella storia infatti, anche i cittadini sono chiamati a partecipare alla selezione, indicando sulla piattaforma europea le proposte preferite tra quelle messe in campo. I dieci bozzetti finalisti saranno valutati da una commissione di esperti indipendenti, ma anche i cittadini potranno esprimere le loro opinioni, tra i progetti delle due categorie finaliste: “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”.

I dettagli. Ma nella fantasiosa “zecca” di Sardegnaesthetics i più attenti noteranno che non compare il riferimento all’euro, ma la moneta Sardex. «Volevamo dare un taglio più sardo possibile – racconta uno degli amministratori della pagina – e per questo abbiamo scelto di inserire nella grafica elementi facilmente riconducibili all’Isola». I motivi dietro la scelta dei personaggi sono legati a questo principio. «Chiaramente non poteva mancare Gigi Riva. Egidiangela invece ci è stata suggerita dai nostri stessi followers. Lo scopo era raccontare l’Isola attraverso le sue icone». Immediato il successo riscosso dal post, tra mi piace e ricondivisioni. Tra questi c’è anche chi ha ironizzato sul valore assegnato ai protagonisti. «Egi meritava una banconota più importante», scrive un utente. Pronta la replica di Sardegnaesthetics: «Ma con i 5 Sardex, essendo il taglio più utilizzato, la possiamo apprezzare più spesso».

Dietro le quinte. Dietro Sardegnaesthetics ci sono sette amministratori, cinque dei quali fanno parte del gruppo originario. Tutto nasce durante la pandemia, tra le mura di casa e le interminabili giornate del lockdown. Amici da sempre, iniziano a riempire le chat private di meme, battute e riferimenti a quella sardità che solo chi vive l’Isola può cogliere fino in fondo. Da quel passatempo prende forma l’idea di aprire una pagina social, che negli anni è diventata uno dei principali punti di riferimento della satira “made in Sardegna” – oggi conta oltre 20 mila follower su Instagram e quasi 60 mila su Facebook. E così, mentre la Bce lavora alla grafica delle banconote che entreranno davvero nei portafogli degli europei, il web ha già fatto la sua scelta parallela: una Sardegna stampata in versione ironica, fatta di personaggi amati, riferimenti locali e quella dose di autoironia che da sempre accompagna il modo tutto isolano di raccontarsi.

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