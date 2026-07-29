Buoni pasto, tablet, iPod. È parte del bottino rubato ieri a Sassari da un 38enne sassarese arrestato dalla polizia locale. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe compiuto il furto da una autovettura parcheggiata vicino a via Caprera.

Gli agenti lo hanno però sorpreso nella parte bassa del centro storico mentre tentava di disfarsi della refurtiva arrestandolo. Non è la prima volta che l'uomo viene fermato, in particolare negli ultimi tempi. Era diventato "famoso" perché, a gennaio di quest'anno, era stato rincorso dal sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, dopo aver scoperto che il 38enne si era impossessato di un portafoglio dimenticato in un'auto in via Minzoni.

Oggi si è tenuta l'udienza di convalida in tribunale a Sassari dove l'uomo era difeso dall'avvocato Vittorio Campus. L'uomo, autore di diversi reati negli ultimi tempi, era già sottoposto agli arresti domiciliari. Misura confermata in attesa delle decisioni del giudice che segue tutti gli altri fascicoli dell'indagato.



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