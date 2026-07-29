Un normale controllo in mare si è trasformato nell’arresto di un latitante internazionale.

I militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Alghero hanno identificato e arrestato un cittadino polacco a Punta Giglio: su di lui pendeva un mandato di cattura europeo per furto d’auto e traffico di veicoli rubati.

Durante le quotidiane attività di pattugliamento del litorale, una motovedetta delle Fiamme Gialle ha intercettato e fermato una moto d'acqua. Il conducente ha mostrato sin da subito un atteggiamento che ha insospettito i militari.

Le Fiamme Gialle l’hanno portato in caserma per l'identificazione. E

l'intuito dei finanzieri ha trovato immediato riscontro: l’uomo è

risultato ricercato in ambito europeo, colpito da un provvedimento di cattura per reati transnazionali connessi al furto di autoveicoli e al contrabbando. Così è scattato l’arresto, con il trasferimento nel carcere di Bancali.

(Unioneonline/E.Fr.)

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