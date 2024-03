Si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Sassari, la donna di 45 anni, originaria di Sennori, travolta da un’auto in via della Marina, alle porte di Sorso.

Secondo una prima ricostruzione il conducente della Fiat 600, un uomo di 78 anni (e non una donna, come emerso in un primo momento) probabilmente a causa di un malore, ha sbandato invadendo la corsia opposta prima di salire a forte velocità sul marciapiede, dove in quel momento passeggiava la 45enne in compagnia di un’amica, rimasta illesa.

L’auto ha finito la sua corsa contro un palo della illuminazione pubblica e poi contro un muro. Nell’impatto ha divelto la rete metallica che divide via Marina da via Ponente. La donna finita sotto la macchina è stata liberata dai vigili del fuoco. All’arrivo degli operatori sanitari del 118 le sue condizioni sono apparse subito gravi.

È stata trasferita al Santissima Annunziata in codice rosso a bordo dell’elisoccorso Areus. La donna ha riportato un grave trauma cranico e diverse lesioni nel resto del corpo. Grave anche il conducente dell’utilitaria, ricoverato ma non in pericolo di vita per un trauma toracico.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente: per i rilievi sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Porto Torres. La Fiat 600 è stata messa sotto sequestro.

