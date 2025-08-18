Arriva un nuovo medico di medicina generale nei comuni di Alghero e Olmedo, dove prenderà servizio dal 25 agosto prossimo. Si tratta della dottoressa Patrizia Meloni che svolgerà la sua attività nell’ambulatorio di via Don Sturzo 4, ad Alghero, con servizio il martedì (8.30-10.30), mercoledì (8.30-10.30) e giovedì (17-19), mentre in via Marconi 15, ad Olmedo l’ambulatorio sarà attivo il lunedì (8.30-1030) e venerdì (17-19).

La Direzione del Distretto Socio-Sanitario di Alghero, del Coros, del Villanova e del Meilogu ha stabilito che per effettuare la scelta del medico, a partire dal 25 agosto, sarà possibile presentarsi allo sportello Scelta e revoca del medico del Distretto di Alghero, in via degli Orti (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30, e il martedì e giovedì, dalle ore15 alle 17), mandare una email all'indirizzo: sportellosau.distrettoalghero@aslsassari.it- e in questo caso è necessario allegare la carta di identità, il codice fiscale e, in caso di minore, la carta di identità di uno dei genitori-, e infine accedere al sistema regionale ZenteWeb disponibile per tutti i cittadini correttamente iscritti negli elenchi degli assistibili della Asl di Sassari.

