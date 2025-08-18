La fortuna bacia ancora la Sardegna.

Dopo Alghero questa volta ha fatto tappa a Ozieri grazie ad un “5” del SuperEnalotto da 20.187,76 euro, realizzato in paese giovedì 14 agosto, nella Tabaccheria Carta situata in piazza Garibaldi 31/A.

La vincita ha acceso la curiosità dei residenti che tra entusiasmo e voglia di conoscere il fortunato vincitore, hanno cominciato la caccia tra la clientela locale. Nella tabaccheria si fanno delle ipotesi, ma non trapela niente su chi possa aver realizzato la giocata vincente.

Si tratta di uno dei premi più importanti dell’ultima estrazione del concorso.

L’ultimo “6“, invece, risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, un giocatore è riuscito a centrare il jackpot da 35,4 milioni di euro. Ora l’interesse è rivolto già alla prossima estrazione, con il montepremi che ha raggiunto la cifra di 39,5 milioni di euro, e la speranza di molti di poter essere tra i possibili vincitori.

