Il Comune di Porto Torres ha pubblicato il bando per valorizzare e sostenere le iniziative realizzate dall'associazionismo locale, finalizzate alla piena fruizione del patrimonio culturale ed artistico della città, che rappresentano uno strumento per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse fondato sul principio di sussidiarietà.

Possono presentare domanda per la concessione di contributi economici gli enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive e ricreative, regolarmente costituite con atto pubblico, che prevedano nel loro statuto, lo svolgimento senza fine di lucro di attività culturali, concerti, spettacoli, convegni e seminari, ma anche attività ludiche, sportive e mostre d’arte.

L’ avviso, con scadenza il 15 settembre, interessa le realtà operanti nel territorio, coinvolte nella programmazione e realizzazione delle attività, assicurando la completa trasparenza delle procedure e l’accessibilità ai contributi e ai benefici pubblici da parte di tutti i soggetti interessati. L’intervento è finanziato con fondi comunali, per un importo complessivo di 40mila euro.

