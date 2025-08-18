Sennori, cena sotto le stelle nell’ex Cava di tufoL'iniziativa si inserisce nell'ambito dell'evento "Arrivederci a Calici di stelle con 53 Doc"
Mercoledì 20 agosto alle ore 20.30 si ripete a Sennori, per il terzo anno consecutivo, la Cena sotto le stelle alla ex Cava di Tufo: ci saranno due chef che proporranno i sapori e vini del territorio con protagonista l’Oro di Romangia, la Doc del Moscato Sorso - Sennori.
L'iniziativa si inserisce nell'ambito dell'evento "Arrivederci a Calici di stelle con 53 Doc". Dal tramonto fino a tarda sera, sotto un cielo di stelle e di fronte all’incantevole panorama del Golfo dell’Asinara, lo chef Mario Sechi accompagnato da un altro chef, Luigi Senes del ristorante Da Vito, con le loro brigate, prepareranno una cena indimenticabile elaborando alcuni dei piatti della tradizione, utilizzando solo i migliori prodotti del territorio, abbinando ogni portata ai vini delle cantine Cantina Fara, Azienda Agricola Ruiu e Vinos.
L’evento è organizzato dal Comune di Sennori in collaborazione con Proloco Sennori, Salude & Trigu e Regione Autonoma della Sardegna.