L’auto è uscita fuori strada finendo sul marciapiede, dove ha travolto una passante.

È di due ferite in gravissime condizioni il bilancio dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via della Marina, a Sorso. Il veicolo fuori controllo ha travolto la ragazza, per poi andare a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica, abbattendolo.

Automobilista e passante sono state soccorse dal 118 e trasportate in ospedale in codice rosso: è stato necessario l’intervento dell’elicosoccorso. La giovane è in Rianimazione.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente: per i rilievi sono al lavoro i carabinieri.

