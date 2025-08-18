Modifiche temporanee alla viabilità di Sassari. A stabilirlo tre ordinanze del dirigente del settore Infrastrutture per la mobilità e Traffico Fabio Spurio. La prima riguarda il quartiere di Monte Rosello dove, recita il dispositivo, si vuole “istituire il senso unico di marcia in via Luigi Falchi, in via Giovanni Maria Devilla e in via Giacomo Delitala per garantire le migliori condizioni di sicurezza tanto per chi percorre quelle arterie che per i residenti e i fruitori delle aree di sosta a servizio di persone con disabilità”. Una misura nata perché in quelle vie, dove vige il doppio senso di circolazione, “sono già presenti diversi stalli riservati e sono pervenute richieste per ulteriori nuove istituzioni e tracciamenti”.

Ma le verifiche compiute hanno fatto emergere che “la sezione stradale non consente il doppio senso di circolazione contestualmente alla sosta dei veicoli e pertanto la configurazione e la viabilità appaiono critiche sotto il profilo della sicurezza stradale”.

Via Falchi diventa quindi a senso unico da via Marogna verso via Bertino, via Devilla diventa anch’essa a senso unico da via Bertino a Via Marogna e via Delitala così come via Delitala da via Marogna verso via Bertino. Cambiamenti in vigore appena collocati i segnali stradali e adeguata la segnaletica verticale e orizzontale.

La seconda ordinanza prevede la chiusura al traffico di via Tavolara da mercoledì 27 agosto a venerdì 12 settembre. Una misura resa necessaria dai lavori di efficientamento idrico da parte di Abbanoa. Il confronto tra l’amministrazione, Abbanoa e Atp ha permesso di individuare il periodo meno critico per la chiusura della strada, capolinea di numerose tratte extraurbane dei mezzi pubblici.

Nei giorni citati per avere un capolinea temporaneo, l’ordinanza prescrive il divieto di fermata su entrambi i lati per tutti i veicoli nel tratto di corso Giovanni Maria Angioy che va da corso Regina Margherita di Savoia a via Michele Coppino, riservando il permesso di sostare sul lato destro ai soli autobus dell’Atp. L’ultimo provvedimento riguarda via Nenni nell’arco temporale dal 25 agosto al 10 ottobre, in cui verrà chiusa al traffico la corsia discendente proprio di via Nenni, nella parte che costeggia il Palaserradimigni – tra via Antonio Giagu e via Gian Pietro Chironi – per agevolare il completamento a opera della Rete Metropolitana dei lavori di collegamento tra via Milano e via Luna e Sole. La Euro-Appalti deve infatti realizzare la nuova viabilità, con l’ampliamento della carreggiata sul lato est, la distribuzione dei parcheggi sul lato ovest e le connessioni con la viabilità circostante. Per consentire la prima parte dell’intervento, ossia la realizzazione dell’area parcheggi sul lato del palasport, l’impresa ha richiesto la modifica della viabilità in via Pietro Nenni. La segnaletica di cantiere garantirà e gestirà il traffico in doppio senso di marcia sulla corsia ascendente, quella per intenderci che costeggia i palazzi in cui trova sede anche la club house della Dinamo.

© Riproduzione riservata